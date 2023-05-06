Кущенко: в ЦСКА обескуражены ситуацией со Шведом, но им нужно собраться

«У ЦСКА много проблем небаскетбольных, в том числе связанных с Алексеем [Шведом]. «Зенит» в первом матче серии за бронзу предложил вариант большой ротации, с приличными скоростями, хорошим процентом трёхочковых и добился победы. Армейцы, понятное дело, обескуражены ситуацией со Шведом, но им надо возвращаться, надо собраться. И пока стоит признать, что матч за третье место выглядит немного не так ярко при такой вывеске», – приводит слова Кущенко