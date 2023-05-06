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Кущенко: в ЦСКА обескуражены ситуацией со Шведом, но им нужно собраться

Президент Единой лиги ВТБ Алексей Кущенко высказался о борьбе за третье место в чемпионате между московским ЦСКА и санкт-петербургским «Зенитом» и, в частности, коснулся проблемы армейцев, лишившихся российского защитника Алексея Шведа.

Кущенко: в ЦСКА обескуражены ситуацией со Шведом, но им нужно собраться
© ГОЛУБОВИЧ ДМИТРИЙ, «ЧЕМПИОНАТ»

Напомним, вечером 1 мая Швед, отдыхавший в одном из ресторанов Москвы вместе с семьёй и друзьями, был избит на выходе из заведения пьяной компанией, после чего был доставлен в больницу.

«У ЦСКА много проблем небаскетбольных, в том числе связанных с Алексеем [Шведом]. «Зенит» в первом матче серии за бронзу предложил вариант большой ротации, с приличными скоростями, хорошим процентом трёхочковых и добился победы. Армейцы, понятное дело, обескуражены ситуацией со Шведом, но им надо возвращаться, надо собраться. И пока стоит признать, что матч за третье место выглядит немного не так ярко при такой вывеске», – приводит слова Кущенко

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