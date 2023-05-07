Леброн Джеймс: «Нам нельзя расслабляться»

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс после уверенной победы над «Голден Стэйт» в 3-м матче серии плей-офф (127:97, 2-1) предупредил партнеров по команде, что с таким соперником расслабляться нельзя.

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«Не расслабляйтесь. Мы не можем позволить себе расслабиться, играя против такой команды, как «Голден Стэйт». Мы должны быть сконцентрированы. Если расслабимся, они могут выиграть три матча подряд или сделать что угодно.