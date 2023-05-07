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Леброн Джеймс: «Нам нельзя расслабляться»

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс после уверенной победы над «Голден Стэйт» в 3-м матче серии плей-офф (127:97, 2-1) предупредил партнеров по команде, что с таким соперником расслабляться нельзя.

Леброн Джеймс: «Нам нельзя расслабляться»
© Sports.ru

«Не расслабляйтесь. Мы не можем позволить себе расслабиться, играя против такой команды, как «Голден Стэйт». Мы должны быть сконцентрированы. Если расслабимся, они могут выиграть три матча подряд или сделать что угодно.

Так что нам нужно продолжать в том же духе, помнить, что эта команда очень опасна, и на расслабляться на площадке», – сказал Джеймс.

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