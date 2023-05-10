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Врачи выписали баскетболиста Шведа после нападения в Москве

Игрок московского баскетбольного клуба ЦСКА Алексей Швед покинул стены больницы, куда попал в результате инцидента. Спортсмен заявил, что в настоящий момент он чувствует себя лучше.

Алексей Швед вышел на связь после того, как подвергся нападению у ресторана в центре Москвы, получив черепно-мозговую травму. О своем самочувствии спортсмен рассказал накануне в публикации Telegram-канала столичного баскетбольного клуба ЦСКА. По его словам, он чувствует себя намного лучше, его выписали из больницы, пишет издание "Профиль".

Задержан главный подозреваемый по делу о нападении на Алексея Шведа

Также баскетболист поблагодарил поклонников за поддержку.

– Спасибо за помощь, поддержку, очень важно для меня и моей семьи. Очень скучаю по вам, удачи ребятам в следующих играх, – цитирует СМИ Шведа.

Ранее редакция VSE42.Ru сообщала, что в Москве группа нетрезвых мужчин напала на российского спортсмена Алексея Шведа. Возбуждено уголовное дело.

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