Игрок московского баскетбольного клуба ЦСКА Алексей Швед покинул стены больницы, куда попал в результате инцидента. Спортсмен заявил, что в настоящий момент он чувствует себя лучше.

Алексей Швед вышел на связь после того, как подвергся нападению у ресторана в центре Москвы, получив черепно-мозговую травму. О своем самочувствии спортсмен рассказал накануне в публикации Telegram-канала столичного баскетбольного клуба ЦСКА. По его словам, он чувствует себя намного лучше, его выписали из больницы, пишет издание "Профиль".