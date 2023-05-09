На 78-м году ушел из жизни один из лучших арбитров отечественного баскетбола

На 78-м году ушел из жизни один из лучших арбитров в истории отечественного баскетбола Михаил Григорьев.

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Григорьев в течение своей карьеры арбитра (начал судить Высшую лигу чемпионатов СССР в 1968 году) отработал на трех Олимпиадах, многочисленных чемпионатах мира и Европы среди мужчин и женщин, обслуживал матчи всех еврокубков (в том числе финал Кубка чемпионов-83/84 в Женеве между римским «Виртусом» и «Барселоной»), игры легендарной серии сборной СССР и «Атланты» в 1988 году, Спартакиады народов СССР-1979, финал мужского турнира Универсиады-1995.