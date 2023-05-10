Агент баскетболиста Шведа о травмах: "Это может иметь последствия на всю жизнь"

Агент баскетболиста ЦСКА Шведа об избиении игрока: это может иметь последствия на всю жизнь
Агент баскетболиста московского ЦСКА Алексея Шведа Обрад Фимич рассказал о состоянии своего клиента после избиения, передает "Спорт-Экспресс".
"Пока рано делать какие-то выводы относительно состояния здоровья Алексея. У Алексея серьезные травмы головы. Это может иметь последствия на всю жизнь. Самое важное в этой истории, что он остался жив", - сказал Фимич.
Трое подозреваемых по делу о нападении на спортсмена Рамзин Амирасланов, Глеб Писарев и Князь Амирасланов были заключены под стражу до 2 июля решением суда.
5 мая стало известно о задержании главного подозреваемого — водителя одного из братьев Амираслановых Юсуфа Юсуфа Мирашурова. Он был обнаружен в аэропорту "Жуковский" при попытке покинуть Россию.
Ранее президент ПБК ЦСКА Андрей Ватутин рассказал, что баскетболист Алексей Швед выписан из больницы после избиения.