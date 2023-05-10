$76.82-1.7984.91-2.09

Агент баскетболиста ЦСКА Шведа об избиении игрока: это может иметь последствия на всю жизнь

Агент баскетболиста московского ЦСКА Алексея Шведа Обрад Фимич рассказал о состоянии своего клиента после избиения, передает "Спорт-Экспресс".

Агент баскетболиста Шведа о травмах: "Это может иметь последствия на всю жизнь"
© РИА Новости

"Пока рано делать какие-то выводы относительно состояния здоровья Алексея. У Алексея серьезные травмы головы. Это может иметь последствия на всю жизнь. Самое важное в этой истории, что он остался жив", - сказал Фимич.

Трое подозреваемых по делу о нападении на спортсмена Рамзин Амирасланов, Глеб Писарев и Князь Амирасланов были заключены под стражу до 2 июля решением суда.

5 мая стало известно о задержании главного подозреваемого — водителя одного из братьев Амираслановых Юсуфа Юсуфа Мирашурова. Он был обнаружен в аэропорту "Жуковский" при попытке покинуть Россию.

Ранее президент ПБК ЦСКА Андрей Ватутин рассказал, что баскетболист Алексей Швед выписан из больницы после избиения.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий