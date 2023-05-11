НБА впервые за 50 лет единогласно выбрала игрока в пятерку лучших

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) назвала символические пятёрки по итогам сезона-2022/2023.

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В первую пятёрку вошли форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо, защитник «Даллас Старз» Лука Дончич, форвард «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид, защитник «Оклахома-Сити Тандер» Шэй Гилджес-Александер, а также форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум.

Как сообщает ESPN, Яннис Адетокунбо стал единственным игроком, который единогласно был выбран в первую пятёрку. Кроме того, звёздный греческий баскетболист стал первым за 50 лет, кого все выбрали в первую пятёрку сезона.

Яннис Адетокунбо в нынешнем сезоне принял участие в 63 матчах регулярного чемпионата, в которых набирал 31,1 очка, совершал 11,8 подбора и отдавал 5,7 результативной передачи.