Президент ЦСКА: сезон для Шведа завершен

О сроках восстановления баскетболиста пока ничего неизвестно.

Президент московского ЦСКА Андрей Ватутин сообщил, что сроки восстановления разыгрывающего команды Алексея Шведа неизвестны.

«Мне сроки восстановления неизвестны, для него сезон однозначно завершен, будет восстанавливаться дома», - приводит слова Андрея Ватутина «РИА Новости Спорт».

В начале мая Алексей Швед был избит в ресторане в центре Москвы компанией из нескольких человек. После госпитализации медики диагностировали у Шведа перелом височной кости, открытую черепно-мозговую травму, перелом основания черепа, а также частичную потерю памяти.