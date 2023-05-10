Баскетболист Букер приблизился к рекорду Майкла Джордана

Атакующий защитник, один из лидеров «Финикс Санз» Девин Букер стал вторым игроком в истории НБА по количеству набранных очков в первых десяти матчах плей-офф. Об этом информирует ESPN Stats & Info.

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В десяти матчах плей-офф нынешнего сезона в активе Букера 359 очков. Больше было только у легендарного Майкла Джордана. В 1990 году в первых десяти матчах плей-офф на его счету было 390 очков.