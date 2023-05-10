$76.82-1.7984.91-2.09

«Партизан» одолеет «Реал» в четвертьфинальной серии Евролиги

В Мадриде (Испания) на арене «Визинк-Центр — Паласио де Депортес» 10 мая пройдёт решающий, пятый матч четвертьфинальной серии баскетбольной Евролиги между мадридским «Реалом» и белградским «Партизаном». Эксперты портала Scores24.live сделали ставку на этот матч.

Эксперты: БК «Партизан» одолеет «Реал» в четвертьфинальной серии Евролиги
© Betassist

Ставка: фора(+6.5) на «Партизан» за 1.89.

На старте четвертьфинальной серии «Реал» проиграл два домашних матча, после чего добился двух выездных побед и сравнял счёт (2-2). При этом ни в одном из этих матчей команда не имела преимущества более чем в семь очков. Именно такой разницы удалось добиться в четвёртой игре, где испанцы лидировали большую часть времени.

«Партизан» уверенно начал серию в Испании. Американский защитник Кевин Пантер отлично себя проявил, однако игрок был дисквалифицирован на третью и четвёртую игры. Тем не менее сербская команда упорно сражалась и была близка к тому, чтобы закончить серию со счётом 3-0.

Фаворитом предстоящего матча считается команда хозяев. После двух побед кряду в Белграде игроки «Реала» выйдут на паркет в хорошем расположении духа. Однако три из четырёх прошедших матчей оказались довольно близкими, поэтому аналитики считают, что у гостей также имеются хорошие шансы на успех. В грядущей игре не стоит ждать большой разницы в счёте, так что стоит рассмотреть победу гостей с форой.

Матч «Реал» и «Партизан» начнётся в 22:00. В настоящее время счёт в серии равный — 2-2.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий