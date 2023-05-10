Эксперты: БК «Партизан» одолеет «Реал» в четвертьфинальной серии Евролиги

В Мадриде (Испания) на арене «Визинк-Центр — Паласио де Депортес» 10 мая пройдёт решающий, пятый матч четвертьфинальной серии баскетбольной Евролиги между мадридским «Реалом» и белградским «Партизаном». Эксперты портала Scores24.live сделали ставку на этот матч.

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Ставка: фора(+6.5) на «Партизан» за 1.89.

На старте четвертьфинальной серии «Реал» проиграл два домашних матча, после чего добился двух выездных побед и сравнял счёт (2-2). При этом ни в одном из этих матчей команда не имела преимущества более чем в семь очков. Именно такой разницы удалось добиться в четвёртой игре, где испанцы лидировали большую часть времени.

«Партизан» уверенно начал серию в Испании. Американский защитник Кевин Пантер отлично себя проявил, однако игрок был дисквалифицирован на третью и четвёртую игры. Тем не менее сербская команда упорно сражалась и была близка к тому, чтобы закончить серию со счётом 3-0.

Фаворитом предстоящего матча считается команда хозяев. После двух побед кряду в Белграде игроки «Реала» выйдут на паркет в хорошем расположении духа. Однако три из четырёх прошедших матчей оказались довольно близкими, поэтому аналитики считают, что у гостей также имеются хорошие шансы на успех. В грядущей игре не стоит ждать большой разницы в счёте, так что стоит рассмотреть победу гостей с форой.