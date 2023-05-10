Агент Шведа рассказал о последствиях травм баскетболиста после избиения

Обрад Фимич, агент баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа, рассказал о состоянии здоровья спортсмена. По его мнению, полученные при нападении травмы могут сказываться на протяжении всей жизни. Об этом пишет РИА «Новости».

Отмечается, что Швед в результате нападения злоумышленников получил черепно-мозговую травму. Некоторое время он провел в больнице. Врачи выписали его из клиники во вторник, 9 мая.

Агент подчеркнул, что не следует делать какие-либо выводы о состоянии здоровья его клиента. По его оценке, хороший вид баскетболиста на видео ни о чем не говорит.

Швед получил очень серьезные травмы головы, «это может иметь последствия на всю жизнь», резюмировал Фимич.