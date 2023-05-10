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ЦСКА обыграл «Зенит» и повёл в серии за третье место Единой лиги ВТБ

В Санкт-Петербурге завершился третий матч серии за бронзовые медали Единой лиги ВТБ между местным «Зенитом» и московским ЦСКА. Победу со счётом 71:60 (20:17, 11:23, 22:11,18:9) одержал ЦСКА, который вышел вперёд в серии – 2-1.

ЦСКА обыграл «Зенит» и повёл в серии за третье место Единой лиги ВТБ
© РИА Новости

Самым результативным игроком серии стал сербский центровой армейцев Никола Милутинов, набравший 15 очков и выполнивший шесть подборов. Ещё 15 очков на свой счёт записал американский разыгрывающий Даллас Мур. В составе «Зенита» отличился американский разыгрывающий Трент Фрейзер – на его счету 14 очков.

Напомним, победителем серии станет команда, одержавшая четыре победы. Четвёртый матч между «Зенитом» и ЦСКА состоится в пятницу, 12 мая, и начнётся в 19:30 по московскому времени.

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