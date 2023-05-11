УНИКС вырвал победу в 3-м матче финала ЕЛ ВТБ с «Локомотивом-Кубань»

Сегодня, 11 мая, в «Баскет-Холле» в Краснодаре состоялся третий матч финальной серии Единой лиги ВТБ между «Локомотивом-Кубань» и УНИКСом. Казанский клуб добился победы с минимальным преимуществом – 82:81 (18:25, 30:19, 22:22, 11:16).

Самым результативным игроком в составе краснодарского клуба стал Джейлен Барфорд, он принёс железнодорожникам 20 очков. Ещё 17 очков на счету Криса Хортона.

У казанского коллектива 14 очков набрал Дэрил Мэйкон, 13 – Ненад Димитриевич, 12 – Вячеслав Зайцев.

Счёт в финальной серии стал 2-1 в пользу команды Велимира Перасовича. Четвёртый матч противостояния пройдёт 13 мая в Краснодаре. Начало – в 14:00 мск.