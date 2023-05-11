Баскетболист Энтони Дэвис получил локтем в лицо

Энтони Дэвис смог самостоятельно покинуть арену после матча с «Голден Стэйт»
Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис сумел самостоятельно покинуть арену после пятого матча серии с «Голден Стэйт Уорриорз».
Напомним, по ходу игры Дэвис получил удар локтем в лицо от центрового «Уорриорз» Кевона Луни и досрочно отправился в раздевалку. Сообщалось, что игроку потребовалась инвалидная коляска для передвижения.
Однако после матча инсайдер Крис Хэйнс сообщил, что Дэвис избежал сотрясение мозга и чувствует себя хорошо. Позже появилось видео, на котором видно, что форвард смог самостоятельно покинуть арену после матча.
Энтони Дэвис самостоятельно покидает арену
«Уорриорз» выиграли пятый матч со счётом 121:106 и сократили разрыв в серии — 3-2. Шестая игра этого противостояния состоится в ночь на 13 мая на площадке «Лейкерс».