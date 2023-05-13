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Илон Маск посетил шестой матч серии «Лейкерс» — Уорриорз

Известнейший бизнесмен Илон Маск был замечен на переднем ряду шестого матча серии полуфинала Западной конференции между «Голден Стэйт Уорриорз» и «Лос-Анджелес Лейкерс».

Илон Маск посетил шестой матч серии «Лейкерс» — Уорриорз
© ТАСС

Матч проходит в Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком Арена». Счёт на момент публикации новости — 56:46 в пользу хозяев.

Маск неоднократно посещал спортивные мероприятия. В начале мая нынешнего года Илон посетил Гран-При Майами, а позже встречался с президентом ФИА. Также он посетил финальный матч чемпионата мира по футболу в Катаре.

Также в прошлом году публиковались сообщения о намерениях Маска купить футбольный клуб «Манчестер Юнайтед». Позже антрепренёр опроверг информацию.

Будучи главой известной социальной сети, весной стало известно, что он лично оплачивает «галочки», символизирующие верификацию аккаунта, крупным звёздам. В списке оказался и форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс.

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