УНИКС в овертайме обыграл «Локомотив-Кубань» и повёл 3-1 в серии финала Единой лиги ВТБ

В Краснодаре в «Баскет-Холле» завершился четвёртый матч финальной серии Единой лиги ВТБ, в котором местный «Локомотив-Кубань» потерпел поражение от казанского УНИКСа (88:90 ОТ).

© чемпионат

Самым результативным игроком матча стал форвард краснодарцев Крис Хортон, записавший на свой счёт 23 очка. В команде Велимира Перасовича лучшими стали Дэрил Мэйкон и Джален Рейнольдс, набравшие по 18 очков.

Примечательно, что в начале третьей четверти хозяева уступали -21, однако уже к её концу смогли приблизиться к УНИКСу вплотную.

Таким образом, счёт в серии между командами стал 3-1 в пользу казанцев. Пятый матч серии пройдёт 16 мая в Казани.