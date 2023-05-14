Назван возможный новый главный тренер «Финикс Санз»

«Финикс Санз» изучают возможность переманить наставника «Лос-Анджелес Клипперс» Тайрона Лю после сегодняшнего увольнения Монти Уильямса с поста тренера, сообщает корреспондент НБА Марк Штейн в своих социальных сетях.

Команда из Аризоны на днях уступила «Денвер Наггетс» в полуфинале Запада со счётом 2:4, несмотря на то, что команда выменяла звёздного форварда Кевина Дюранта в середине сезона.

Монти Уильямс тренировал команду с 2019 года. В сезоне 2020/2021 он смог вывести «Финикс» в финал, где уступил лишь «Милуоки Бакс», проиграв четыре матча подряд после двух побед. В прошлом сезоне «Санз» закончили сезон в первом раунде, разгромно проиграв «Даллас Маверикс» в седьмом матче серии.