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Тайрон Лю может стать новым главным тренером «Финикс Санз»

«Финикс Санз» изучают возможность переманить наставника «Лос-Анджелес Клипперс» Тайрона Лю после сегодняшнего увольнения Монти Уильямса с поста тренера, сообщает корреспондент НБА Марк Штейн в своих социальных сетях.

Назван возможный новый главный тренер «Финикс Санз»
© ТАСС

Команда из Аризоны на днях уступила «Денвер Наггетс» в полуфинале Запада со счётом 2:4, несмотря на то, что команда выменяла звёздного форварда Кевина Дюранта в середине сезона.

Монти Уильямс тренировал команду с 2019 года. В сезоне 2020/2021 он смог вывести «Финикс» в финал, где уступил лишь «Милуоки Бакс», проиграв четыре матча подряд после двух побед. В прошлом сезоне «Санз» закончили сезон в первом раунде, разгромно проиграв «Даллас Маверикс» в седьмом матче серии.

Тайрон Лю — чемпион НБА в качестве главного тренера «Кливленд Кавальерс» в сезоне 2015/2016.

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