Разыгрывающий «Мемфиса» был замечен с пистолетом во время прямого эфира в соцсети

Разыгрывающий «Мемфиса» Джа Морэнт был вновь замечен с пистолетом во время прямого эфира в социальной сети.

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На этот раз прямую трансляцию вел его товарищ на соседнем сиденье машины. Юноши танцевали под музыку, когда оператор пальцами руки показал пистолет. Через пару секунд Морэнт показал в кадре и настоящее оружие, но оператор быстро одернул камеру.