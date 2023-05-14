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Джа Морэнт был вновь замечен с пистолетом во время прямого эфира в социальной сети

Разыгрывающий «Мемфиса» Джа Морэнт был вновь замечен с пистолетом во время прямого эфира в социальной сети.

Разыгрывающий «Мемфиса» был замечен с пистолетом во время прямого эфира в соцсети
© Sports.ru

На этот раз прямую трансляцию вел его товарищ на соседнем сиденье машины. Юноши танцевали под музыку, когда оператор пальцами руки показал пистолет. Через пару секунд Морэнт показал в кадре и настоящее оружие, но оператор быстро одернул камеру.

Напомним, в начале марта Морэнт уже попадал в неприятность, размахивая пистолетом во время прямого эфира из ночного клуба. В его отношении было проведено расследование. Игрок отбыл дисквалификацию, назначенную НБА, и прошел курсы по управлению стрессом. Из-за того инцидента он лишился нескольких рекламных контрактов, а также возможности подписать супермаксимальное продление соглашения с командой.

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