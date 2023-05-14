Защитник баскетбольного клуба ЦСКА Алексей Швед рассказал подробности драки в Москве. Его слова приводит «Матч ТВ».

Спортсмен заявил, что нападавшие проиграли деньги на ставках, из-за чего вступили в словесную перепалку с ним и его женой Анастасией.

«Они нас окружили, потом еще подъехали. На видео видно, что очень много людей. Никто не собирался драться. Я жене сказал, мол, пойдем. Они в этот момент окружили, по ногам ударили, в голову», — добавил Швед.

Он отметил, что получил тяжелые травмы, однако восстановление идет хорошо.

5 мая суд в Москве арестовал четверых подозреваемых в избиении баскетболиста. 20-летнего Князя Амирсланова, его 17-летнего брата Рамзина, их водителя Юсуфа и 19-летнего Писарева отправили в СИЗО до 2 июля. Фигурантам предъявили обвинение по части 2 статьи 213 («Хулиганство, совершенное группой лиц с применением насилия к гражданам») Уголовного кодекса РФ.