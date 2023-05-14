$77.20+1.3284.25+1.36

Скончался главный тренер ЦСКА-2 Предраг Бадняревич

В субботу вечером на 61-м году жизни скоропостижно скончался главный тренер ЦСКА-2 Предраг Бадняревич, сообщает пресс-служба московского клуба.

Умер главный тренер второй команды баскетбольного ЦСКА Бадняревич
© cskabasket.ru

«Сербский специалист воспитал целую плеяду звездных баскетболистов, включая прославленного снайпера и чемпиона НБА в составе «Далласа» Предрага Стояковича, тренировал команды в Греции, Египте, Румынии, Боснии и Герцеговине, Болгарии, Тунисе, Бахрейне, был наставником главного тренера сборной России Зорана Лукича.

Предраг запомнится настоящим профессионалом, умеющим реализовывать потенциал любых, даже самых сложных игроков, смелым и жизнерадостным человеком.

У Предрага остались старший сын, вдова и младший сын, которому еще не исполнилось семи лет.

Выражаем искренние соболезнования семье, родным, близким, многочисленным ученикам и друзьям тренера», — говорится в сообщении.

Бадняревич возглавил ЦСКА-2 в сезоне-2020/21, через год под его руководством команда достигла лучшего результата в своей истории, заняв 6-е место в регулярном чемпионате Суперлиги.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий