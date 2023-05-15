$77.20+1.3284.25+1.36

Тейтум установил рекорд НБА по очкам в седьмых матчах

«Бостон» в седьмом матче полуфинала Восточной конференции НБА одержал разгромную победу над «Филадельфией» со счётом 112:88. Самым результативным игроком встречи стал форвард «кельтов» Джейсон Тейтум, оформивший дабл-дабл из 51 очка и 13 подборов.

Тейтум установил рекорд НБА по очкам в седьмых матчах
© CelticsBlog

Тейтум установил рекорд по очкам в седьмых матчах плей-офф. Ранее он принадлежал защитнику «Голден Стэйт» Стефену Карри, который набрал 50 очков две недели назад в серии первого раунда с «Сакраменто».

Впервые седьмая игра в плей-офф НБА состоялась в 1948 году. «Бостон» является рекордсменом по количеству участий – 36 подобных решающих матчей. У «кельтов» 27 побед и девять поражений.

«Бостон» в финале Восточной конференции встретится с «Майами», который в шести матчах одолел «Нью-Йорк». На Западе сыграют «Денвер» и «Лейкерс».

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий