Тейтум установил рекорд НБА по очкам в седьмых матчах

«Бостон» в седьмом матче полуфинала Восточной конференции НБА одержал разгромную победу над «Филадельфией» со счётом 112:88. Самым результативным игроком встречи стал форвард «кельтов» Джейсон Тейтум, оформивший дабл-дабл из 51 очка и 13 подборов.

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Тейтум установил рекорд по очкам в седьмых матчах плей-офф. Ранее он принадлежал защитнику «Голден Стэйт» Стефену Карри, который набрал 50 очков две недели назад в серии первого раунда с «Сакраменто».

Впервые седьмая игра в плей-офф НБА состоялась в 1948 году. «Бостон» является рекордсменом по количеству участий – 36 подобных решающих матчей. У «кельтов» 27 побед и девять поражений.