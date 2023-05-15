Определились все участники полуфинала плей-офф НБА

"Бостон" в ночь на понедельник одержал победу над "Филадельфией" со счетом 112:88 в седьмом матче серии второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

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Самым результативным игроком встречи стал форвард "Бостона" Джейсон Тейтум, набравший 51 очко. Он побил рекорд НБА по количеству набранных очков в седьмых матчах плей-офф. Предыдущим рекордсменом был разыгрывающий "Голден Стэйт" Стефен Карри, записавший на свой счет 50 очков в решающей игре серии первого раунда нынешнего плей-офф с "Сакраменто" (120:100).

В составе "Филадельфии" больше всех очков набрал форвард Тобиас Харрис - 19. Центровой "Филадельфии" Джоэл Эмбиид, который был признан самым ценным игроком по итогам регулярного чемпионата, набрал 15 очков.

"Бостон" выиграл серию до четырех побед со счетом 4-3. В финале Восточной конференции команда встретится с "Майами", который во втором раунде оказался сильнее "Нью-Йорка" - 4-2. На Западе за выход в финал поборются "Денвер", в предыдущем раунде обыгравший "Финикс" (4-2), и "Лос-Анджелес Лейкерс", который выбил из борьбы за титул действующего чемпиона "Голден Стэйт" (4-2).