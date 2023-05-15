Баскетболист Швед рассказал о планах на будущее

Защитник ЦСКА Алексей Швед рассказал о своей контрактной ситуации и карьерных планах.

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– Что с твоим будущим? Ведь контракт с ЦСКА заканчивается по окончании сезона.

– Нет, не разговаривали еще. Пока идет сезон. Мой агент начнет этим заниматься в ближайшее время. Я продолжаю играть. Хочу еще играть сезонов четыре пять. Чувствую себя отлично!

– Четыре-пять?

– Да, у меня такой настрой! С каждым годом все меняется.