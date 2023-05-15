Баскетболист Швед присутствует на матче между ЦСКА и "Зенитом"

Защитник московского баскетбольного клуба ЦСКА Алексей Швед присутствует на пятом матче серии за третье место плей-офф Единой лиги ВТБ с петербургским "Зенитом". Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Встреча проходит в Москве во дворце спорта "Мегаспорт". Счет в серии до четырех побед 3-1 в пользу столичного клуба. Швед появился на трибуне по ходу третьей четверти, болельщики ЦСКА встретили его овацией.

В ночь на 2 мая Швед был избит у ресторана на Большой Никитской улице в Москве. Он был доставлен в хирургическое отделение одной из московских клиник с черепно-мозговой травмой. Пресненский суд 5 мая заключил под стражу троих обвиняемых в нападении, позднее был задержан четвертый подозреваемый. 9 мая Швед был выписан из больницы.