Баскетболист Швед присутствует на матче между ЦСКА и "Зенитом"
Защитник московского баскетбольного клуба ЦСКА Алексей Швед присутствует на пятом матче серии за третье место плей-офф Единой лиги ВТБ с петербургским "Зенитом". Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.
Встреча проходит в Москве во дворце спорта "Мегаспорт". Счет в серии до четырех побед 3-1 в пользу столичного клуба. Швед появился на трибуне по ходу третьей четверти, болельщики ЦСКА встретили его овацией.
В ночь на 2 мая Швед был избит у ресторана на Большой Никитской улице в Москве. Он был доставлен в хирургическое отделение одной из московских клиник с черепно-мозговой травмой. Пресненский суд 5 мая заключил под стражу троих обвиняемых в нападении, позднее был задержан четвертый подозреваемый. 9 мая Швед был выписан из больницы.
В нынешнем розыгрыше Единой лиги ВТБ ЦСКА впервые в истории не смог выйти в финал турнира. В полуфинале армейцы уступили краснодарскому клубу "Локомотив-Кубань" в серии до четырех побед со счетом 3-4.