Швед сделал заявление по поводу продолжения карьеры
Защитник и лидер баскетбольного клуба ЦСКА Алексей Швед, в начале мая попавший в больницу после избиения хулиганами возле одного из столичных ресторанов, высказался по поводу продолжения карьеры.
«Чувствую себя нормально. Рад быть на игре. Как игрок на паркет вернусь уже в следующем сезоне. Игровую карьеру продолжу», — приводит слова Шведа ТАСС.
Напомним, в результате нападения у Шведа был диагностирован перелом височной кости, открытая черепно-мозговая травма, перелом основания черепа и амнезия – потеря памяти.
Ранее главного подозреваемого в нападении на игрока задержали в аэропорту. Другие подозреваемые также не смогли скрыться от правоохранительных органов. Баскетболист выписался из больницы 9 мая.