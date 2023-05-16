Швед сделал заявление по поводу продолжения карьеры

Защитник и лидер баскетбольного клуба ЦСКА Алексей Швед, в начале мая попавший в больницу после избиения хулиганами возле одного из столичных ресторанов, высказался по поводу продолжения карьеры.

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«Чувствую себя нормально. Рад быть на игре. Как игрок на паркет вернусь уже в следующем сезоне. Игровую карьеру продолжу», — приводит слова Шведа ТАСС.

Напомним, в результате нападения у Шведа был диагностирован перелом височной кости, открытая черепно-мозговая травма, перелом основания черепа и амнезия – потеря памяти.