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Швед сделал заявление по поводу продолжения карьеры

Защитник и лидер баскетбольного клуба ЦСКА Алексей Швед, в начале мая попавший в больницу после избиения хулиганами возле одного из столичных ресторанов, высказался по поводу продолжения карьеры.

Швед сделал заявление по поводу продолжения карьеры
© Чемпионат.com

«Чувствую себя нормально. Рад быть на игре. Как игрок на паркет вернусь уже в следующем сезоне. Игровую карьеру продолжу», — приводит слова Шведа ТАСС.

Напомним, в результате нападения у Шведа был диагностирован перелом височной кости, открытая черепно-мозговая травма, перелом основания черепа и амнезия – потеря памяти.

Ранее главного подозреваемого в нападении на игрока задержали в аэропорту. Другие подозреваемые также не смогли скрыться от правоохранительных органов. Баскетболист выписался из больницы 9 мая.

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