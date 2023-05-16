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УНИКС впервые стал победителем баскетбольной Единой лиги ВТБ

Казанский баскетбольный клуб УНИКС со счетом 98:89 обыграл краснодарский "Локомотив-Кубань" в пятом матче финальной серии Единой лиги ВТБ. Встреча прошла во вторник в Казани.

УНИКС впервые стал победителем баскетбольной Единой лиги ВТБ
© ТАСС

УНИКС выиграл серию со счетом 4-1. Казанский клуб впервые стал победителем Единой лиги ВТБ, команда пятый раз играла в финале, в 2010, 2012, 2016 и 2021 годах она уступила ЦСКА. "Локомотив-Кубань" во второй раз стал серебряным призером турнира, в 2013 году краснодарский клуб уступил ЦСКА в решающей серии.

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