УНИКС впервые стал победителем баскетбольной Единой лиги ВТБ

УНИКС выиграл серию со счетом 4-1. Казанский клуб впервые стал победителем Единой лиги ВТБ, команда пятый раз играла в финале, в 2010, 2012, 2016 и 2021 годах она уступила ЦСКА. "Локомотив-Кубань" во второй раз стал серебряным призером турнира, в 2013 году краснодарский клуб уступил ЦСКА в решающей серии.