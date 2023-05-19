Баскетболистка Баранова: «Поздравляю УНИКС с победой, но сколько в команде было российских игроков?»

«Считаю, что за победу в Единой лиге ВТБ боролись абсолютно равные соперники – трофея заслуживали и УНИКС, и «Локо», и ЦСКА, и тот же «Зенит». Но вот в итоге армейцы довольствовались лишь бронзовыми медалями – возможно, полагали, что после отличного регулярного сезона справятся с краснодарцами без проблем. Ну а чемпионами наконец-то стали казанцы – от всей души поздравляю и игроков, и наставников, и руководителей, и болельщиков этой команды! Правда, у меня, как у патриота своей Родины, эта победа оставила двоякое впечатление – все-таки в составе УНИКСа было ну уж очень много легионеров, а порой на площадке в его составе выходили одни только иностранцы. И это в то время, когда зарубежные клубы по всем известным обстоятельствам отказываются заключать контракты с нашими игроками, которых просто необходимо задействовать в российских командах. Почему, когда у нас открылось такое окно возможностей, не прикрыть наконец дорогу в наши клубы для иностранцев – конечно, не для всех, а самых «отстающих»? Я уже давно говорю следующее: в отечественных баскетбольных командах, как в том же волейболе, должны числиться максимум двое иностранцев и желательно из дружественных стран. Вы не представляете, сколько в нашей стране загубленных спортивных талантов! И причина тому одна: им просто негде играть, негде проявить себя.