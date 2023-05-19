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Матыцин считает, что чемпионство баскетболистов УНИКСа дает мотивацию другим клубам

Победа казанского баскетбольного клуба УНИКС в Единой лиге ВТБ дает дополнительную мотивацию другим командам. Такое мнение журналистам в пятницу высказал министр спорта РФ Олег Матыцин.

Минспорта прокомментировал чемпионство УНИКСа
© БК УНИКС

"Абсолютно закономерная победа, команда к этому шла много лет. Мы говорили о конкуренции - всегда рождение нового чемпиона дает дополнительную мотивацию другим командам", - сказал Матыцин.

16 мая в пятом матче финальной серии УНИКС дома обыграл "Локомотив-Кубань" со счетом 98:89 и впервые стал чемпионом Единой лиги ВТБ. Казанская команда выиграла серию до четырех побед со счетом 4-1.

Ранее УНИКС четыре раза становился серебряным призером Единой лиги ВТБ и четыре раза - бронзовым.

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