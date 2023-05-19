«Олимпиакос» вышел в финал Евролиги впервые с 2017-го года

В последний раз греческая команда выходила в большой финал в 2017 году – тогда «Олимпиакос» уступил «Фенербахче» в Стамбуле. После этого «красно-белые» лишь раз появлялись в «финале четырёх», когда в 2022 году заняли итоговое четвёртое место. Последнее чемпионство «Олимпиакоса» в Евролиге датируется 2013-м годом.