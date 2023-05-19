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«Олимпиакос» вышел в финал Евролиги впервые с 2017-го года

Греческий баскетбольный клуб «Олимпиакос» вышел в большой финал Евролиги впервые с 2017 года.

«Олимпиакос» вышел в финал Евролиги впервые с 2017-го года
© РИА Новости

Напомним, сегодня, 19 мая, «Олимпиакос» обыграл «Монако» со счётом 76:62 в рамках полуфинала Евролиги, лучшим игроком встречи был признан Александр Везенков.

В последний раз греческая команда выходила в большой финал в 2017 году – тогда «Олимпиакос» уступил «Фенербахче» в Стамбуле. После этого «красно-белые» лишь раз появлялись в «финале четырёх», когда в 2022 году заняли итоговое четвёртое место. Последнее чемпионство «Олимпиакоса» в Евролиге датируется 2013-м годом.

Во втором полуфинале, который идёт в данный момент в Каунасе, встречаются «Реал Мадрид» и «Барселона».

Финальный матч запланирован на воскресенье, 21 мая.

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