«Олимпиакос» вышел в финал Евролиги впервые с 2017-го года
Греческий баскетбольный клуб «Олимпиакос» вышел в большой финал Евролиги впервые с 2017 года.
Напомним, сегодня, 19 мая, «Олимпиакос» обыграл «Монако» со счётом 76:62 в рамках полуфинала Евролиги, лучшим игроком встречи был признан Александр Везенков.
В последний раз греческая команда выходила в большой финал в 2017 году – тогда «Олимпиакос» уступил «Фенербахче» в Стамбуле. После этого «красно-белые» лишь раз появлялись в «финале четырёх», когда в 2022 году заняли итоговое четвёртое место. Последнее чемпионство «Олимпиакоса» в Евролиге датируется 2013-м годом.
Во втором полуфинале, который идёт в данный момент в Каунасе, встречаются «Реал Мадрид» и «Барселона».
Финальный матч запланирован на воскресенье, 21 мая.