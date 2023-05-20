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Американская баскетболистка Грайнер сравнила пребывание в России с клеткой

Осужденная в России за контрабанду наркотиков и в последствии освобожденная американская баскетболистка Бриттни Грайнер вспомнила времена своего пребывания в России.

Американская баскетболистка Грайнер сравнила пребывание в России с клеткой
© РИА Новости

«У вас есть право протестовать, право высказываться, задавать вопросы, бросать вызов и делать все подобные вещи. То, через что я прошла, и все, что с этим связано, значат для меня немного больше теперь. Поэтому я хочу быть на ногах. Я буквально была в клетке в России и не имела возможности стоять так, как мне хотелось.

Имея возможность слышать мой гимн, видеть мой флаг, я определенно хочу стоять», — передает слова Грайнер ESPN.

Напомним, что 5 марта прошлого года Грайнер была задержана при прохождении таможенного контроля. Было возбуждено уголовное дело по двум статьям: контрабанда и хранение наркотиков. Химкинский суд Подмосковья 4 августа признал Грайнер виновной в контрабанде и хранении наркотиков и приговорил ее к девяти годам заключения в колонии и штрафу в размере 1 млн руб. Последние месяцы баскетболистка УГМК провела в одной из колоний Мордовии. В декабре она была обменяна американскими властями на российского бизнесмена Виктора Бута.

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