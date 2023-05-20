Американская баскетболистка Грайнер сравнила пребывание в России с клеткой

«У вас есть право протестовать, право высказываться, задавать вопросы, бросать вызов и делать все подобные вещи. То, через что я прошла, и все, что с этим связано, значат для меня немного больше теперь. Поэтому я хочу быть на ногах. Я буквально была в клетке в России и не имела возможности стоять так, как мне хотелось.