Команды Леброна Джеймса четыре раза проигрывали в серии плей-офф НБА со счётом 0-3

Поражение в третьем матче финальной серии Западной конференции НБА с «Денвер Наггетс» (108:119, 0-3) стало четвёртым в карьере лидера «озёрников» Леброна Джеймса, когда его команды стали проигрывать в серии со счётом 0-3. Лишь в одной серии Леброн смог избежать поражения всухую.

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При этом «Лос-Анджелес», проигрывая 0-3, ещё ни разу не забирал ни одного матча серии. Более того, в истории Национальной баскетбольной ассоциации с 0-3 в серии отыгрываться не удавалось никому – 0-149.