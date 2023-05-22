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Команды Леброна Джеймса четыре раза проигрывали в серии плей-офф НБА со счётом 0-3

Поражение в третьем матче финальной серии Западной конференции НБА с «Денвер Наггетс» (108:119, 0-3) стало четвёртым в карьере лидера «озёрников» Леброна Джеймса, когда его команды стали проигрывать в серии со счётом 0-3. Лишь в одной серии Леброн смог избежать поражения всухую.

Команды Леброна Джеймса четыре раза проигрывали в серии плей-офф НБА со счётом 0-3
© Чемпионат.com

При этом «Лос-Анджелес», проигрывая 0-3, ещё ни разу не забирал ни одного матча серии. Более того, в истории Национальной баскетбольной ассоциации с 0-3 в серии отыгрываться не удавалось никому – 0-149.

Следующий матч «Лейкерс» и «Наггетс» проведут 23 мая. Встреча пройдёт в Лос-Анджелесе на «Крипто.ком Арена» и начнётся в 3:30 мск. Серия будет продолжаться до четырёх побед.

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