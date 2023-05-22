В «Барселоне» ответили, почему команда не осталась на финал Евролиги с участием «Реала»

«Все хотят домой. Все хотят забыть об этом. Это просто решение. Такие матчи имеют свою специфику: много нервов и давления. Мы не нашли способа справиться с этим наилучшим образом. Мы прибыли в хорошей форме, однако не сумели найти, как лучше справиться с давлением. Конечно, тренер тоже должен был как-то успокоить игроков», — приводит слова Ясикявичюса Basket News.