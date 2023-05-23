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Установлен мировой рекорд по попаданию баскетбольным мячом в кольцо с высоты 261 метр

Американская спортивно-комедийная группа Dude Perfect установила мировой рекорд, забросив баскетбольный мяч в корзину с высоты 856 футов (примерно 261 метр). Соответствующее видео коллектив разместил на своём канале в YouTube.

Установлен мировой рекорд по попаданию баскетбольным мячом в кольцо с высоты
© Чемпионат.com

Видеозапись можно посмотреть на канале Dude Perfect в YouTube.

Сообщается, что на то, чтобы наконец забросить мяч, Dude Perfect потребовалось 25 часов попыток, и точный бросок был сделал в последний час съёмок. Бросок был выполнен с башни отеля «Стратосфера Лас-Вегас».

Ранее мировой рекорд по самому высокому баскетбольному броску составлял чуть более 660 футов (примерно 201 метр). Его установил австралийский ютубер Дерек Херрон в 2018 году.

В настоящий момент Dude Perfect принадлежит 14 мировых рекордов Гиннесса.

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