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Инсайдер: всё идёт к тому, что в «Селтикс» произведут тренерские замены

Авторитетный инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст предположил, что на фоне последних результатов в клубе НБА «Бостон Селтикс» могут начаться тренерские перестановки.

Инсайдер: в «Селтикс» произведут тренерские замены
© Чемпионат.com

«Когда у тебя такой кризис в команде… Это очень опасно. Мне кажется, что всё идёт к тому, что в «Селтикс» произведут тренерские замены», — сказал Уиндхорст в эфире программы Get Up.

Напомним, в настоящий момент «Бостон» играет в финальной серии Восточной конференции с «Майами Хит». После трёх матчей счёт в серии 3-0 в пользу «Майами». Серия будет продолжаться до четырёх побед. Следующий матч команды проведут завтра, 24 мая. Встреча пройдёт в Майами и начнётся в 3:30 по московскому времени.

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