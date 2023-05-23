"Бавария" и "Анадолу Эфес" проявляют интерес к тренеру БК "Зенит"

Немецкая «Бавария» и турецкий «Анадолу Эфес» связывались с главным тренером «Зенита» Хавьером Паскуалем, чтобы обсудить возможное сотрудничество.

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Об этом сообщает «Матч ТВ».

Испанец не торопится с принятием решения и ждет окончания всех европейских чемпионатов.

Не исключено, что Паскуаль останется в России, так как у него еще год действующего контракта с «Зенитом».