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«Бавария» и «Анадолу Эфес» проявляют интерес к Хавьеру Паскуалю

Немецкая «Бавария» и турецкий «Анадолу Эфес» связывались с главным тренером «Зенита» Хавьером Паскуалем, чтобы обсудить возможное сотрудничество.

"Бавария" и "Анадолу Эфес" проявляют интерес к тренеру БК "Зенит"
© Sports.ru

Об этом сообщает «Матч ТВ».

Испанец не торопится с принятием решения и ждет окончания всех европейских чемпионатов.

Не исключено, что Паскуаль останется в России, так как у него еще год действующего контракта с «Зенитом».

Ранее испанские СМИ сообщали, что Паскуаль, который работает в Санкт-Петербурге с 2020 года, хотел бы возглавить «Реал» или «Барселону».

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