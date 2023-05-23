Алексей Швед посетил лайнер, посвященный 100-летию ЦСКА

Защитник ЦСКА Алексей Швед в понедельник посетил лайнер, который запустили по Москве-реке в честь 100-летия клуба.

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Игроку уже сняли шейный корсет, который он носил после нападения в центре Москвы.

Швед был избит 1 мая у ресторана на Большой Никитской улице и доставлен в больницу с черепно-мозговой травмой. 9 мая игрока выписали из больницы.

Баскетбольному клубу и обществу ЦСКА 29 апреля исполнилось 100 лет.