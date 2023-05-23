Комментатор Гомельский высказался о заявлении Леброна Джеймса по поводу завершения карьеры

«Леброн в огорчении, в раздражении из-за поражения задумывается об окончании карьеры — ещё не означает, что он эту карьеру закончит. Мне кажется, с его желанием сыграть в одной команде с сыном — а Бронни на подходе — Леброн нас ещё порадует», — сказал Гомельский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Артемием Берстеневым.