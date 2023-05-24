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Шакил О'Нил тепло пообщался с юным фанатом

Член Зала славы, а ныне эксперт TNT Шакил О'Нил по-отечески пообщался с молодым болельщиком. Юный фанат признался, что любит Шакила как игрока, после чего прославленный баскетболист приобнял его и предложил сделать совместное фото.

В Национальной баскетбольной ассоциации Шакил О'Нил выступал за «Орландо Мэджик», «Лос-Анджелес Лейкерс», «Майами Хит», «Финикс Санз», «Кливленд Кавальерс» и «Бостон Селтикс». В составе «Лейкерс» и «Хит» он в сумме завоевал четыре чемпионских титула. О'Нил, выбранный на драфте 1992 года под первым номером, признавался MVP НБА, 15 раз участвовал в Матчах звёзд лиги. Шакил включён в Зал славы баскетбола за выдающиеся достижения в этом виде спорта.

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