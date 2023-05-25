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Леброн Джеймс рискует потерять $ 100 млн, если не станет играть в следующем сезоне

Звёздный лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс может потерять $ 100 млн, если завершит карьеру не станет играть в следующем сезоне.

Леброн Джеймс рискует потерять $ 100 млн
© Чемпионат.com

Руководители НБА не верят в то, что Леброн уйдёт на пенсию, а один неназванный руководитель считает, что Джеймс просто хочет контролировать ход событий.

«Леброн будет играть в следующем году. Он просто изменил разговор. Он хочет контролировать ход событий», — приводит слова одного из руководителей Bleacher Report.

Источники в НБА также сообщили что Джеймс может использовать эту тактику в качестве рычага давления, чтобы вынудить рассмотреть вопрос о переходе Кайри Ирвинга «Лейкерс».

В нынешнем розыгрыше плей-офф 38-летний форвард принял участие в 16 играх, набирая в среднем 24,5 очка, 9,9 подбора и 6,5 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 49,8, трёхочковых — 26,4.

Ранее Леброн Джеймс после четвёртого матча финала плей-офф в Западной конференции НБА с «Денвер Наггетс» (111:113, 0-4) ответил на вопрос по поводу своего будущего.

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