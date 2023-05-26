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Майку Майкла Джордана с ОИ-1992 продали за 3 млн долларов

Майку легендарного баскетболиста Майкла Джордана, в которой он играл в полуфинале Олимпийских игр 1992 года против команды Литвы, продали за 3 млн долларов. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Майку Майкла Джордана с ОИ-1992 продали за 3 млн долларов
© legion-media.ru

Майку Джордана, как и остальных игроков сборной США, выставил на продажу бывший игрок Карл Мэлоун. Джерси самого Мэлоуна была продана значительно дешевле — 58,8 тысячи долларов.

Напомним, что это уже не первая майка Джордана, которая была продана за огромную сумму на аукционе. Ранее за 10 млн долларов с молотка ушла футболка знаменитого баскетболиста, в которой он играл в 1998 году в NBA. Кроме того, востребованы оказались и его кроссовки — обувь со второго матча финальной серии NBA в 1998 году против «Юты» была продана за 2,2 млн долларов.

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