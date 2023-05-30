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«Майами» победил «Бостон» в решающем матче серии и вышел в финал НБА

«Майами» на выезде победил «Бостон» в седьмом матче серии полуфинала плей офф НБА. Встреча завершилась со счетом 103:84 в пользу гостей.

«Майами» победил «Бостон» в решающем матче серии и вышел в финал НБА
© Reuters

Самым результативным игроком матча стал форвард победителей Джимми Батлер, у которого в активе 28 очков. Его одноклубник Калеб Мартин завершил встречу с дабл-даблом в активе — 26 очков и 10 подборов.

«Майами» победил в серии с общим счетом 4-3 и вышел в финал НБА, где сыграет с «Денвером».

НБА. ПЛЕЙ ОФФ

ПОЛУФИНАЛ

«Бостон» — «Майами» — 84:103 (15:22, 26:30, 25:24, 18:27)

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