«Майами» победил «Бостон» в решающем матче серии и вышел в финал НБА

«Майами» на выезде победил «Бостон» в седьмом матче серии полуфинала плей офф НБА. Встреча завершилась со счетом 103:84 в пользу гостей.
Самым результативным игроком матча стал форвард победителей Джимми Батлер, у которого в активе 28 очков. Его одноклубник Калеб Мартин завершил встречу с дабл-даблом в активе — 26 очков и 10 подборов.
«Майами» победил в серии с общим счетом 4-3 и вышел в финал НБА, где сыграет с «Денвером».
НБА. ПЛЕЙ ОФФ
ПОЛУФИНАЛ
«Бостон» — «Майами» — 84:103 (15:22, 26:30, 25:24, 18:27)