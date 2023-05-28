Лиллард пошутил насчет перехода в «Лос-Анджелес Лейкерс»

Во время прямой трансляции в своих социальных сетях звёздный разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард пошутил насчёт своего перехода в новую команду.

«Куда я перейду в грядущее межсезонье? Они наверняка хотят, чтобы ответил, что перехожу в «Лос-Анджелес Лейкерс». Ну всё, я точно перехожу в «Лейкерс». Всё так точно, я перехожу в «Лейкерс»», — заявил Лиллард в своих социальных сетях.

Дэмьен с начала карьеры в 2012 году выступает за один клуб — «Портленд». Максимальный результат за все эти года — финал Западной конференции. Лиллард является уникальным игроком, который не ищет обмена, чтобы перейти в звёздную команду, он неоднократно заявлял, что лоялен городу и клубу, и не хочет преследовать никого.