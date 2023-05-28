$79.97-0.0285.92+0.04

Лиллард пошутил насчёт перехода в «Лос-Анджелес Лейкерс»

Во время прямой трансляции в своих социальных сетях звёздный разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард пошутил насчёт своего перехода в новую команду.

Лиллард пошутил насчет перехода в «Лос-Анджелес Лейкерс»
© GETTY IMAGES

«Куда я перейду в грядущее межсезонье? Они наверняка хотят, чтобы ответил, что перехожу в «Лос-Анджелес Лейкерс». Ну всё, я точно перехожу в «Лейкерс». Всё так точно, я перехожу в «Лейкерс»», — заявил Лиллард в своих социальных сетях.

Дэмьен с начала карьеры в 2012 году выступает за один клуб — «Портленд». Максимальный результат за все эти года — финал Западной конференции. Лиллард является уникальным игроком, который не ищет обмена, чтобы перейти в звёздную команду, он неоднократно заявлял, что лоялен городу и клубу, и не хочет преследовать никого.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий