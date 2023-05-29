Тейтум: хочу быть лицом НБА

Один из лидеров «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум рассказал, чего он хочет добиться в НБА.

«Когда я думаю о себе в лиге, о своем месте, то мне не хочется просто быть здесь, быть одним из игроков.

Мне хочется быть лицом НБА, хочется быть одним из лучших игроков лиги», – сказал Тейтум после шестой игры с «Майами Хит» (104:103).

Самым результативным игроком шестого матча финала Восточной конференции стал как раз Джейсон Тейтум. На его счету 31 очко, 12 подборов и пять результативных передач. Хорошую игру в нападении показал и лёгкий форвард Джейлен Браун. Он тоже оформил дабл-дабл: 26 очков, 10 подборов и два перехвата. Защитник Деррик Уайт под сирену забросил победный бросок.