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Баскетболисты ЦСКА сыграли с металлургами на Таймыре

Баскетболисты ЦСКА посетили Норильск по приглашению генерального спонсора армейского клуба, компании «Норникель», и сыграли матч с металлургами. Об этом сообщается в пресс-релизе организации, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Баскетболисты ЦСКА сыграли с металлургами на Таймыре
© пресс-служба компании «Норникель»

Спортсмены Иван Ухов, Самсон Руженцев, Антон Астапкович и Филипп Гафуров прибыли на Таймыр и встретились с командами заполярного филиала «Норникеля» — «Никель» и «Палладий», капитанами которых стали старшие вице-президенты Сергей Степанов и Николай Уткин.

В первой половине «Никель» создал солидный отрыв «плюс 20», но «Палладий» после большого перерыва уже был впереди. В концовке команды устроили настоящий конкурс данков, завершая сверху четыре атаки подряд, и оформили ничью — 109:109.

«Главный итог матча — три тысячи норильчан с детьми пришли посмотреть зрелищный и зажигательный баскетбол. И когда в следующий раз приедем, уверен, что снова придут три тысячи. Я очень рад, что наша компания так долго сотрудничает с такой великой командой, которая даже в непростых ситуациях показывает высокий уровень», — отметил Степанов.

Кроме того, за два дня в заполярном городе армейские баскетболисты успели побывать в открытом карьере «Медвежий» ручей», посетить шоу-рум «Серной программы», уникального проекта, позволяющего снизить до 90 процентов выбросов диоксида серы в атмосферу, и узнать, как рождается металл в плавильном цеху Надеждинского металлургического завода.

Посещение Норильска стало заключительным мероприятием сезона, в котором ЦСКА отмечает как 100-летний юбилей клуба, так и 20-летие сотрудничества с «Норникелем». За это время ЦСКА четыре раза побеждал в Евролиге и 17 раз выход в финал четырех главного еврокубка.

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