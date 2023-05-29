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Эксперт рассказал, кто может прийти в «Лейкерс», если Леброн завершит карьеру

Специалист по платёжным ведомостям команд НБА Эрик Пинкус высказался на тему возможного ухода Леброна Джеймса на пенсию.

Эксперт рассказал, кто может прийти в «Лейкерс», если Леброн завершит карьеру
© Чемпионат.com

По мнению эксперта, команда может усилить состав, если лидер команды всё же примет решение уйти из спорта. Помимо неограниченно свободных агентов «Лейкерс» (включая Д'Анджело Расселла, Денниса Шрёдера и Лонни Уокера IV), команда может быть заинтересована в целом списке игроков, который включает в себя Джеймса Хардена, Фреда Ванвлита, Кайри Ирвинга, Кайла Кузму, Джереми Гранта, Якоба Пёльтля и Кристапса Порзингиса.

Ранее в ESPN со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщили, что Леброн будет выступать в следующем сезоне НБА, хотя сам он говорил, что подумает о возможном завершении карьеры.

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