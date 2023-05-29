Комментатор Гомельский назвал любимого игрока НБА за всё время

Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский рассказал, что Джулиус Ирвинг является его любимым игроком в истории Национальной баскетбольной лиги.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

«Не знаю, насколько я консервативен. Но Джулиус Ирвинг мой самый любимый игрок в истории НБА», — написал Гомельский на своём сайте.

Джулиус Ирвинг впервые сыграл в НБА в сезоне 1976/77. Все 11 лет карьеры баскетболист выступал за «Филадельфию Сиксерс». В 1983 году «Филадельфия» выиграла звание чемпиона. Джулиус Ирвинг ушел из спорта в 1987 году, набрав за свою спортивную карьеру более 30.000 очков.