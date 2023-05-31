Американец Гленн Кози пополнил состав БК «Пари НН»

Гленн Кози станет заменой ушедшему Джермейн Лаву

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Уроженец города Флинт (штат Мичиган) после университетской карьеры перебрался в Европу. Его первым профессиональным клубом стал францзский «АЛС Эвре» (второй дивизион) в сезоне-2014/15. А дальше Гленн Кози сменил большое количество стран и клубов:

2015/2016 — «Задар» (Хорватия) и «Стамбул» (Турция);

2016/2017 — «Дертон» (Италия);

2017/2018 — «Торунь» (Польша);

2018/2019 — «Сеул» (Южная Корея), «Нимбурк» (Чехия), ВЭФ (Латвия);

2019/2020 — КРКА (Словения);

2020/2021 — «Баккен» (Дания) и греческий «Лаврио» (Греция);

2021/2022 — «Яловаспор» (Турция) и «Перистери» (Греция);

2022/2023 — «Зелёна Гура»(Польша) и снова ВЭФ.

За девять лет Коузи стал обладателем Кубка Польши (2018), победителем чемпионата Латвии (2019), обладателем Кубка Латвии (2023.