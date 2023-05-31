Американец Гленн Кози пополнил состав БК «Пари НН»

Американский баскетболист Гленн Кози пополнил состав БК «Пари НН»
Гленн Кози станет заменой ушедшему Джермейн Лаву
Уроженец города Флинт (штат Мичиган) после университетской карьеры перебрался в Европу. Его первым профессиональным клубом стал францзский «АЛС Эвре» (второй дивизион) в сезоне-2014/15. А дальше Гленн Кози сменил большое количество стран и клубов:
2015/2016 — «Задар» (Хорватия) и «Стамбул» (Турция);
2016/2017 — «Дертон» (Италия);
2017/2018 — «Торунь» (Польша);
2018/2019 — «Сеул» (Южная Корея), «Нимбурк» (Чехия), ВЭФ (Латвия);
2019/2020 — КРКА (Словения);
2020/2021 — «Баккен» (Дания) и греческий «Лаврио» (Греция);
2021/2022 — «Яловаспор» (Турция) и «Перистери» (Греция);
2022/2023 — «Зелёна Гура»(Польша) и снова ВЭФ.
За девять лет Коузи стал обладателем Кубка Польши (2018), победителем чемпионата Латвии (2019), обладателем Кубка Латвии (2023.
В предыдущем сезоне, выступая за рижский ВЭФ, американец успел провести несколько игр в Лиге чемпионов. В Латвийско-эстонской баскетбольной лиге он продемонстрировал статистику в 11,5 очка, 4 подбора, 4,5 передачи.