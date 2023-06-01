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СМИ: Монти Уильямс подписал рекордный контракт для тренера в истории НБА

Американец Монти Уильямс станет главным тренером клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Детройт", его годовой оклад составит более $13 млн. Об этом в четверг сообщает телеканал ESPN.

Монти Уильямс подписал рекордный контракт для тренера в истории НБА
© Пресс-служба "Финикс Санз"

По информации источника, специалист уже подписал шестилетний контракт с клубом, благодаря которому заработает $78,5 млн. Данная сумма станет рекордной в истории НБА среди наставников. Годовой оклад специалиста составит более $13 млн. До этого самым высокооплачиваемым тренером НБА был американец Грег Попович, возглавляющий "Сан-Антонио". Согласно информации портала Sportico, его годовой оклад составляет $11,5 млн.

Уильямсу 51 год, с 2019 по 2023 год он возглавлял "Финикс". Американец покинул команду после того, как команда проиграла во втором раунде нынешнего розыгрыша плей-офф "Денверу" в серии до четырех побед со счетом 2-4. В сезоне-2021/22 Уильямс был признан лучшим тренером регулярного чемпионата. По ходу тренерской карьеры специалист работал в "Портленде", "Нью-Орлеане", "Оклахоме" и "Филадельфии".

В текущем сезоне "Детройт" занял последнее, 15-е место в турнирной таблице Восточной конференции. Команда в четвертый раз подряд не смогла пробиться в плей-офф. В последний раз "Детройт" выходил в плей-офф в сезоне-2018/19, уступив в первом раунде "Милуоки" (0-4).

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