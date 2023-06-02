Капитан сборной России Вадеева объяснила отказ от выступления в женской НБА
Капитан женской сборной России по баскетболу Мария Вадеева рассказала, почему она уже три года не ездит выступать в женскую НБА. Раньше россиянка выступала в составе «Лос-Анджелес Спаркс».
«Я взяла паузу в карьере в WNBA. Если честно, мне тяжело играть в баскетбол целый год без перерыва. Именно поэтому я пропускаю уже третий сезон в Америке. Если почувствую, что меня снова тянет туда, то обязательно поеду.
«Лос-Анджелес Спаркс» ждут меня. И не только они. Например, в УГМК вторым тренером в своё время работал Джеймс Уэйд. Сейчас он руководит «Чикаго Скай» и звал меня к себе. Мне приятно, но я хочу насладиться жизнью. Чуть-чуть наелась баскетболом.
После полноценного лета без большого баскетбола намного легче вступать в новый сезон. Но, повторюсь, я не закрываю для себя возможность поехать в НБА, если почувствую определенный отклик», — приводит слова Вадеевой «Спорт-экспресс».
Стоит отметить, что сезон WNBA обычно длится с конца мая до середины октября. Это как раз совпадает с перерывом в российском и европейским баскетболом, поэтому девушки часто одновременно имеют контракты с командами из России/Европы и из США.