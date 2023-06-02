Шакил О’Нил обратился к сербскому центровому Йокичу на русском

Член Зала славы, телеведущий TNT Шакил О’Нил во время послематчевого интервью обратился к сербскому центровому «Наггетс» Николе Йокичу на русском языке.

© Sports.ru

Йокич присоединился к группе ведущих, после чего ему довольно долго настраивали микрофон. Возникла пауза, которую прервал О’Нил. Легендарный центровой с акцентом произнес «спасибо».

В 2021 году Шак уже произносил «спасибо» при Йокиче. Лидер «Наггетс» заявил, что это не его родной язык.

«Виноват, виноват. Я думал, что Йокич русский», – отреагировал тогда О’Нил.