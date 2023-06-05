Баскетболист Швед рассказал о своем состоянии

— Сейчас чувствую себя намного лучше, чем было, восстановление идет хорошо. Но сама ситуация ужасная, такого не должно быть, чтобы в центре Москвы какие то непонятные ребята так себя вели. Не знаю, что было у них в голове. Хорошо, что произошло так, как есть сейчас. Могло быть намного хуже. Мне врачи говорили, что 60–70% случаев заканчиваются плохо. Многие умирают, либо калеками остаются. Когда я лежал на асфальте, они прыгали, смеялись, — сказал Швед в эфире «Матч ТВ».