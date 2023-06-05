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«Врачи говорили, что 60-70% таких случаев заканчиваются плохо. Сейчас чувствую себя намного лучше» — баскетболист Швед

Баскетболист ЦСКА Алексей Швед в эфире «Матч ТВ» рассказал, как проходит его восстановление после нападения.

Баскетболист Швед рассказал о своем состоянии
© Матч ТВ

1 мая несколько человек напали на Шведа около одного из московских ресторанов, спортсмен получил черепно мозговую травму с переломами костей черепа и ушибом головного мозга.

— Сейчас чувствую себя намного лучше, чем было, восстановление идет хорошо. Но сама ситуация ужасная, такого не должно быть, чтобы в центре Москвы какие то непонятные ребята так себя вели. Не знаю, что было у них в голове. Хорошо, что произошло так, как есть сейчас. Могло быть намного хуже. Мне врачи говорили, что 60–70% случаев заканчиваются плохо. Многие умирают, либо калеками остаются. Когда я лежал на асфальте, они прыгали, смеялись, — сказал Швед в эфире «Матч ТВ».

Ранее Швед рассказал, что получил несколько переломов, а также отметил, что «левое ухо до сих пор не слышит хорошо».

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